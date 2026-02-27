Una sparatoria si è verificata nelle acque vicino Cuba, coinvolgendo presumibilmente alcune imbarcazioni. Il governo cubano ha definito l’episodio un attacco terroristico, mentre le autorità statunitensi hanno respinto questa versione, sostenendo che le informazioni divulgate sono prive di fondamento. La vicenda ha attirato l’attenzione di entrambe le parti e solleva interrogativi sulla natura dell’incidente.

L'isola senza energia. A Cuba finisce il carburante e comincia l'emergenza totale Trump contro i medici cubani in Calabria. Occhiuto vede l'incaricato Usa Il governo cubano denuncia un attacco terrorista, il procuratore generale della Florida, James Uthmeier, risponde che si tratta di informazioni “completamente inattendibili”. Secondo queste informazioni, appunto, almeno quattro persone sono morte e sei sono rimaste ferite quando un motoscafo registrato in Florida, mercoledì mattina, è stato intercettato dalla Guardia di frontiera cubana a un miglio nautico da Cayo Falcones, provincia di Villa Clara. La motovedetta, con cinque membri di equipaggio, si sarebbe avvicinata al motoscafo per identificarlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La sparatoria nel mare cubano

Cuba e Stati Uniti sull’orlo dello scontro: cosa cambia dopo la sparatoria in mareUn’imbarcazione veloce con targa statunitense è stata teatro di un violento confronto armato al largo delle coste centro-settentrionali di Cuba.

