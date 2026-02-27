La spal di tacopina L’Accademia femminile finisce in liquidazione controllata

La liquidazione dell’Accademia Spal è stata ufficialmente avviata con una decisione del tribunale del 25 febbraio. La società, una Srl, aveva come unico proprietario la Spal di Tacopina, che si trova ora in una fase di gestione controllata. La procedura è stata avviata per affrontare le questioni legate al fallimento della società e alle sue implicazioni future.

Con sentenza del 25 febbraio, si è aperta la liquidazione controllata di Accademia Spal, una Srl che aveva come unico socio la Spal di Tacopina, ormai fallita. È stato confermato quale liquidatore il gestore della crisi Luciano Mauro, dottore commercialista con studio a Ferrara. Si tratterebbe di un atto dovuto da parte del curatore del fallimento Spal per azzerare questa partecipazione. L’Accademia si occupava del calcio femminile anche come settore giovanile ed aveva raggiunto al termine della passata stagione il diritto a disputare la serie C nazionale con ottimi risultati, schierando in squadra anche Silvia Chiellini, la sorella del celebre ex giocatore della Juve e della Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La spal di tacopina. L’Accademia femminile finisce in liquidazione controllata Leggi anche: Il figlio di Maduro chiede a Tacopina di difendere il padre: l'ex presidente Spal rifiuta Paycare verso la liquidazione: a rischio nove posti di lavoroLa Filcams Cgil di Padova esprime profonda preoccupazione e ferma contrarietà per la decisione del gruppo Comdata di avviare la liquidazione... Temi più discussi: Crac Spal srl, ammessa come creditore anche la Banca Ifis per 3,4 milioni; Stadio Mazza di Ferrara, appello respinto: confermate le assoluzioni; La spal di tacopina. L’Accademia femminile finisce in liquidazione controllata; Tacopina's Spal. The women's academy is going into controlled liquidation. La spal di tacopina. L’Accademia femminile finisce in liquidazione controllataCon sentenza del 25 febbraio, si è aperta la liquidazione controllata di Accademia Spal, una Srl che aveva come ... ilrestodelcarlino.it La Spal di Tacopina a rischio fallimento: «Mancano i soldi per l'iscrizione in C»Ultime ore di speranza per la Spal di Joe Tacopina che rischia di essere esclusa dal prossimo campionato di C. Il termine ultimo per presentare la documentazione completa scade alle 23.59 di venerdì 6 ... corrieredibologna.corriere.it