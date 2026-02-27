La società civile si mobilita per Cuba Notizie in breve

Undici organizzazioni della società civile internazionale hanno inviato un appello ai governi e alla comunità internazionale chiedendo interventi per proteggere Cuba. La richiesta riguarda specificamente la necessità di azioni immediate per affrontare la situazione nel paese. L’appello è stato diffuso in risposta alla situazione attuale a Cuba. La mobilitazione mira a sensibilizzare sull’importanza di un intervento rapido.

Undici organizzazioni della società civile internazionale presenti a Cuba hanno lanciato un appello urgente ai governi e alla comunità internazionale affinché intervengano per proteggere la popolazione e garantire accesso ai servizi essenziali e all’assistenza umanitaria. Denunciano come la carenza di carburante metta a rischio i servizi essenziali, agendo come un fattore moltiplicatore, colpendo in modo sproporzionato le persone più vulnerabili. I servizi sanitari sono gravemente compromessi, la sicurezza alimentare è minacciata da riduzione della produzione, aumento dei prezzi e limitazioni nella distribuzione, mentre l’acqua e i servizi igienico-sanitari risentono della carenza di energia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

