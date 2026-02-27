La socialità urbana del Festival del riuso

Il Festival del riuso si distingue per la sua socialità urbana, attirando un pubblico vario che si riunisce per scambiare e acquistare oggetti di seconda mano. La dottoressa Letizia Donati sottolinea che non si tratta di semplici mercatini dell’usato, ma di eventi che favoriscono incontri e scambi tra cittadini. L’evento si svolge in un’area centrale della città, coinvolgendo diversi espositori e visitatori.

Non chiamateli semplicemente "mercatini dell'usato": si commetterebbe una leggerezza che la dottoressa Letizia Donati evita con cura, sin da subito. «Sono molto più importanti di quanto si possa immaginare - sottolinea Donati, presidente dell'associazione Occhio del Riciclone -, ce ne siamo accorti soprattutto nell'era post-Covid, quando molte persone hanno perso il lavoro». Oggi quegli spazi si sono evoluti in distretti del riuso: una risposta concreta alla crisi climatica, un presidio di socialità urbana e una nuova frontiera del consumo consapevole che trasforma lo scarto in valore. «È una questione socio-economica - continua Donati -.