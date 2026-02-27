La sinistra non può lamentarsi dei rider perché quel modello di lavoro è stato promosso da lei stessa. I corrieri sottopagati sono il risultato delle scelte neoliberiste, portate avanti anche durante il governo di Renzi. Anche la nuova dirigenza del partito non ha preso distanze da queste politiche. Questi lavoratori continuano a lavorare in condizioni di paga bassa, in assenza di tutele adeguate.

I corrieri sottopagati sono il frutto dell’ubriacatura neoliberista di Renzi che in fondo neanche la Schlein rinnega. L’evoluzione è il capitalismo della sorveglianza dove i cittadini sono utenti dai quali ricavare dati. Perché sinistra e sindacati non si sono mai impegnati a difesa di quel mondo sommerso che sta dentro la cosiddetta «gig economy», si domandava ieri il direttore Belpietro. Semplice, perché quel modello nato nel mito della modernità è stato alimentato da loro, nella ubriacatura neoliberista della quale Renzi è stato il campione assoluto. Se qualcuno pensa che la Schlein possa ripulire le tracce di quel passato si sbaglia di grosso, poiché al netto dei comizietti la segretaria del Pd è della stessa pasta culturale, di un fighettismo travestito da «pop». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra non può parlare di rider. Quel modello di lavoro l’ha voluto lei

