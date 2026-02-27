la sera ho paura di essere rapinata

La sera il centro storico si svuota, le luci si affievoliscono e le strade diventano meno frequentate. In alcune zone, il passaggio si riduce notevolmente, creando un’atmosfera diversa rispetto alle ore diurne. Questa situazione può generare sensazioni di insicurezza tra i passanti, che preferiscono evitare le zone meno illuminate. La diminuzione della presenza di persone rende più evidente questa percezione di vulnerabilità.

Di sera il centro storico si svuota, le luci si diradano e in alcune zone il passaggio si fa sporadico. È in queste ore che la percezione di insicurezza cresce tra i residenti, condizionando anche attività culturali che dovrebbero essere momenti di piacere, come una serata a teatro. A sollevare il problema è la settantaquattrenne Barbara Aristarchi, che a novembre dell'anno scorso ha consegnato una lettera al sindaco e al direttore della Fondazione I Teatri, alla quale però non ha mai ricevuto risposta: "Sono ancora lucida, curiosa, vivace e in forma – scrive –, ma l'unico momento in cui mi sento un 'peso' è quando partecipo agli spettacoli serali a teatro: devo farmi accompagnare e venire a prendere.

Leggi anche: "Perché ho denunciato Alfonso Signorini dopo 4 anni? Quando sei coinvolto in dinamiche di vergogna e paura ti colpevolizzi, temi di non essere creduto. Ho fatto terapia, ho provato ad andare avanti": così Antonio Medugno in un video

