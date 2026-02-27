La scomparsa di Santina Renda collegata a Jeffrey Epstein? La famiglia pronta a inviare il Dna negli USA

Una famiglia di Palermo ha deciso di inviare campioni di DNA negli Stati Uniti per verificare un possibile collegamento tra la scomparsa di una ragazza e il ranch di un noto finanziere. Una email trovata nei file relativi a Epstein menziona ragazze sepolte in quella proprietà. La richiesta nasce dall’esigenza di chiarire eventuali legami con il caso irrisolto, aprendo nuove possibilità di indagine.

Santina Renda e il giallo dello Zorro Ranch: l'ombra dei file Epstein riapre il caso della bimba scomparsa

Chi era il rapitore di Santina Renda Mai riconosciuto dopo la diffusione dell’identikit fatto sulla descrizione della sorella della bambina scomparsa a #Palermo il #23 marzo 1990. “La prese mentre giocavamo, aveva occhiali da sole e barba”. Poi la fuga con u - facebook.com facebook