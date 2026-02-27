La scaletta della serata cover e duetti | orari cantanti conduttori e programma

Stasera la serata musicale vede la partecipazione di Carlo Conti e Laura Pausini, con Bianca Balti che co-condurrà l’evento. Tra gli ospiti ci sono diversi cantanti, tra cui Francesca. La scaletta prevede una serie di cover e duetti, con orari e performance che si susseguono nel corso della serata. L’evento si svolge in diretta, coinvolgendo numerosi artisti e conduttori.

Oggi con Carlo Conti e Laura Pausini co-conduce Bianca Balti. Ospiti dei cantanti: Francesca Fagnani, Tony Pitony e Belen. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La scaletta della seconda serata: conduttori, ospiti e i 15 cantanti in gara. Tutti gli orariLa scaletta definitiva della seconda serata di Sanremo 2026 prevede l'esibizione di 15 dei 30 cantanti Big in gara.

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: cover e duetti di venerdì 27 febbraio (cantanti, ospiti, voto)La quarta serata di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio, è quella che il pubblico chiama da sempre “serata cover”.

Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata: tutte le cover e i duetti dei Big in ordine di uscitaA condurre la serata saranno Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati da Bianca Balti. Il voto sarà suddiviso tra Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%). alfemminile.com

Sanremo, la scaletta completa della terza serata: l’ordine di uscita dei cantanti e gli orariSi inizia alle 20.40 e si finisce alle 01.12 con l’annuncio della classifica provvisoria. I co-conduttori, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, saranno Irina Shayk e Ubaldo Pantani, mentre i super o ... editorialedomani.it

