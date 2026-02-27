Una rivista nata a Fermo attraversa continenti e culture, portando la sua presenza ovunque. Ogni numero esplora nuove realtà, mostrando storie e immagini di paesi lontani e vicini. Il suo viaggio continua, coinvolgendo lettori e spazi diversi, e confermando così il suo carattere di esplorazione globale con radici profonde nel territorio locale.

C’è una rivista che viaggia per il mondo. Una rivista realizzata a Fermo. Che porta il nome della città e della nostra terra nei luoghi e negli ambienti più differenti. Una rivista che raduna ricercatori, antropologi, scienziati, esperti di intelligence, storici, esploratori. Un periodico storico, nel senso che nacque nel 1945 per volontà di un esploratore importante: Silvio Zavatti, da cui il nome dell’ente che lo edita: L’Istituto Polare Silvio Zavatti, diretto da Gianluca Frinchillucci. È di queste settimane l’ultima uscita: ’Il Polo- Antartide italiana’. Il numero è stato curato da Frinchillucci insieme a Flavia Orsati e Anna Zolfo. Le firme sono innumerevoli e tutte di gran prestigio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rivista ’Il polo’ in viaggio nel mondo

