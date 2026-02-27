La Riviera dei matrimoni Dalla spiaggia al Fulgor giro d’affari di 12 milioni

A Rimini, il settore dei matrimoni sta crescendo, coinvolgendo diverse location come spiagge, il Fulgor e il teatro Galli. Le coppie che scelgono di celebrare il loro giorno speciale in città contribuiscono a un giro d’affari che si aggira intorno ai 12 milioni di euro. La tendenza continua a rafforzarsi, portando nuove opportunità per il settore turistico locale.

Vuoi mettere pronunciare il fatidico ’sì’ al Fulgor o al teatro Galli? O magari sulla spiaggia? Da anni anche Rimini ha iniziato a puntare forte sul turismo legato ai matrimoni. Mettendo a disposizione degli sposi location suggestive come il teatro Galli, il cinema Fulgor, il Museo della città e la casa dei matrimoni al mare, e naturalmente il Grand Hotel e Villa des Vergers. Ma con il progetto avviato da Visit Rimini, Rimini wedding destination, alle coppie non si propongono solo i luoghi, ma anche consigli e assistenza per organizzare la cerimonia, la festa, il catering, l’intrattenimento. E i risultati si vedono. Nel 2025 sono state oltre 30 le coppie arrivate da fuori (in gran parte italiane, alcune straniere) per dirsi ’sì’ a Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

