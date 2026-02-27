La resilienza e il richiamo del Festival Loredana Errore | Sanremo resta il sogno di ogni cantante

La settimana di Sanremo continua a esercitare un fascino unico, attirando non solo gli appassionati di musica ma anche chi sogna di salirci sul palco. Tra gli artisti, c’è chi sottolinea quanto questa esperienza rappresenti un traguardo importante, un’occasione da non lasciarsi sfuggire. La città si prepara ad accogliere i protagonisti, mentre l’attenzione si concentra su ogni dettaglio dell’evento.

La settimana di Sanremo ha sempre un effetto particolare non solo su chi si nutre di musica, ma per chi la vive davvero. C’è chi sogna l'Ariston per una vita intera e chi, su quel palco, ci è già salito. Loredana Errore lo conosce bene: nel 2011 ha partecipato alla kermesse come ospite insieme ad Anna Tatangelo nella serata dei duetti, un format ormai consolidato che rappresenta ancora oggi uno dei momenti più attesi e seguiti del Festival. La canzone s'intitolava “Bastardo”, arrivò settima nella graduatoria di quella specifica serata e a condurre c'era Gianni Morandi. Un’esperienza “velocissima ma meravigliosa”. A distanza di... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il festival di Sanremo e l'incredibile storia del "Villaggio del cantante" in ToscanaGli anni Sessanta, un imprenditore visionario e una località diventata cult, grazie anche ad Al Bano, Pippo Baudo e Minnie Minoprio.

Il festival di Sanremo e l'incredibile storia del "Villaggio del cantante" in provincia di ArezzoGli anni Sessanta, un imprenditore visionario e una località diventata cult, grazie anche ad Al Bano, Pippo Baudo e Minnie Minoprio.

