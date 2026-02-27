La probabile formazione contro I GRANATA Recuperati Bandinelli e Di Serio In attacco l’inamovibile Artistico

Domani la squadra si prepara a scendere in campo contro i granata con alcune variazioni: Bandinelli e Di Serio sono tornati a disposizione, mentre Artistico resta la prima scelta in attacco. Il tecnico potrebbe confermare quasi identica la formazione vista a Cesena, cercando di mantenere l’equilibrio tra esperienza e freschezza. La sfida si avvicina e tutti i giocatori si allenano con attenzione.

Mister Donadoni potrebbe riproporre, domani nel match contro la Reggiana, una formazione molto similare a quella schierata a Cesena. Potendo contare, in corso d'opera, su Bandinelli e Di Serio, entrambi recuperati. Probabile un po' di turn over nelle gare ravvicinate di martedì 3 marzo contro il Padova e di sabato 7 contro il Monza. A guardia dei pali Radunovic, a guidare un terzetto difensivo composto da Ruggero, Mateju e Bonfanti, con Sernicola sul lato destro e Aurelio o Beruatto sul versante opposto. Scontato l'impiego di Romano in cabina di regia, con i probabili impieghi di Adamo e Bellemo mezzali. In attacco, con l'inamovibile Artistico, si giocano una maglia Skjellerup e Vlahovic.