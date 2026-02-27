La presidente Vittadello annuncia la fine del progetto Verona Rugby

Il Verona Rugby chiuderà al termine di questa stagione sportiva, come annunciato dalla presidente attraverso una comunicazione rivolta a tutti gli stakeholder della società. La decisione arriva dopo un lungo percorso e coinvolge atleti, tecnici e sostenitori, che si trovano ora a dover affrontare questa fase di conclusione. La notizia si diffonde tra coloro che seguono da vicino il club e tutto il mondo del rugby locale.

Il Verona Rugby chiuderà al termine dell'attuale stagione sportiva. La notizia arriva direttamente dalla presidente Raffaella Vittadello, che in una lettera aperta indirizzata a famiglie, tifosi, tecnici, collaboratori e tesserati ha annunciato la decisione maturata dopo anni di lavoro e. 🔗 Leggi su Veronasera.it Il progetto del campo da rugby rischia di fermarsi: secondo l'Anac la concessione è illegittimaSecondo quanto riportato dal quotidiano La Provincia, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha ritenuto illegittima la concessione con cui il... Roma, Termini: scippo per l’ex presidente del Benetton Rugby dopo la vittoria degli Azzurri nei Sei Nazioni.L'ex presidente del Benetton Rugby, Amerino Zatta, si è ritrovato involontariamente protagonista di una disavventura romana, vittima di uno scippo... Discussioni sull' argomento VERONA RUGBY | La presidente Vittadello annuncia: A fine stagione il club chiuderà; La presidente Vittadello annuncia la fine del progetto Verona Rugby; Rugby Verona, fine corsa per il progetto: stop a fine stagione. La presidente Vittadello annuncia la fine del progetto Verona RugbyIn una lunga lettera aperta spiegate le ragioni della scelta: mancanza di sostegno, ostilità sul territorio e un modello meritocratico mai davvero riconosciuto ... veronasera.it Addio al Verona Rugby. «Sin dall’inizio, non sono mancati attacchi e ostilità, talvolta anche personali» scrive in una lettera aperta Raffaella Vittadello, annunciando la chiusura del progetto sportivo. #veronanetwork - facebook.com facebook