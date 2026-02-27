La Premier lancia Premier League+ la rivoluzione del calcio in tv auto-prodotto ormai è scattata

La Premier League ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di streaming, chiamato “Premier League+”, che offrirà partite e contenuti esclusivi direttamente a casa degli utenti. Si tratta di un passo importante nel modo di consumare il calcio, con un modello auto-prodotto che punta a rivoluzionare il modo di seguire le partite. La decisione potrebbe influenzare il panorama televisivo sportivo a livello internazionale.

L'esperimento per ora parte a Singapore, ma la strada sembra ormai tracciata anche per il campionato più ricco del mondo Db Barcellona 12102022 - Champions League Barcellona-Inter foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: telecamera pallone Ci siamo, ormai. Quando si muove la Premier, gli altri seguiranno. La Premier lancia il proprio servizio di streaming in stile Netflix, “una mossa rivoluzionaria per gli appassionati di calcio da poltrona” la definisce il Telegraph. Si chiamerà, con pochissima fantasia, “Premier League+”. L’amministratore delegato Richard Masters ha annunciato che sarà lanciata a Singapore la prossima stagione e potrebbe essere replicata “in tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

