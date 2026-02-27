La più popolare app di incontri tra uomini ha smesso di funzionare correttamente. Gli sviluppatori stanno cercando di convincere gli utenti ad abbonarsi, offrendo nuove promozioni e funzionalità. Tuttavia, molti utenti si sono trovati impossibilitati a utilizzare l’app, creando disagi e frustrazione tra chi la utilizza quotidianamente. La situazione sta attirando l’attenzione di chi dipende dal servizio per incontri e socializzazione.

Fin dalla sua fondazione, nel 2009, gli utenti hanno sempre avuto qualche motivo per lamentarsi di Grindr, la più famosa e utilizzata app d’incontri tra uomini. Quasi sempre, però, queste lamentele riguardavano i comportamenti delle persone iscritte all’app: il razzismo nei profili, la transfobia, la discriminazione verso chi è sieropositivo, i messaggi aggressivi, l’oggettificazione costante, le interazioni degradanti. Per molto tempo, per esempio, l’app ha permesso agli utenti di escludere con un filtro le etnie a cui non era interessato, o di scrivere nella propria descrizione del profilo cose come «no grassi, no asiatici, no checche».... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La più popolare app per incontri tra uomini è diventata inutilizzabile

