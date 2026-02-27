La pista francese degli Epstein Files | in 48 ore raccolte quindici testimonianze di donne potenziali vittime di abusi

In Francia, l’associazione Innocence en Danger ha raccolto in sole 48 ore quindici testimonianze di donne che affermano di aver subito abusi sessuali da parte di Jeffrey Epstein o dei suoi collaboratori. Le donne hanno condiviso le loro esperienze, fornendo dettagli sulle presunte aggressioni. Questi racconti si aggiungono a un crescente numero di denunce e testimonianze riguardanti il caso Epstein in vari Paesi.

In quarantotto ore l'associazione Innocence en Danger ha raccolto quindici testimonianze di donne, potenziali vittime di abusi sessuali da parte di Jeffrey Epstein o dei suoi complici in Francia. "Vous n'êtes pas seul(e)s", "Non siete sole", ha scritto l'associazione sulla piattaforma online operativa da martedì: "Sappiamo quanto sia difficile parlare. La paura di ritorsioni, la preoccupazione di proteggere i propri cari, la sensazione che alcuni siano "intoccabili". Rispettiamo questi silenzi – scrivono –. Ed è proprio per romperli in sicurezza che questo spazio esiste". Le segnalazioni arrivano ora che la procura di Parigi ha aperto due...

“Scomparsi dagli Epstein files le testimonianze di abusi di Donald Trump su una minorenne”I file compromettenti sono spariti dalla mole dei documenti riguardanti il caso Epstein pubblicati sul sito del Dipartimento di Giustizia.

Andrea, 12 ore di arresto: “Epstein Files” riaprono il caso abusi.Ex Principe Andrea Rilasciato Dopo Arresto: Nuovi Sviluppi nel Caso Epstein L'ex principe Andrea è stato rilasciato dalla stazione di polizia di...

Le nuove foto degli Epstein file diffuse dal governo americano

