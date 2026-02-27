La paura del mondo di Elvira Buonocore a Spazio Teatro 89

Giovedì 5 marzo 2026 si tiene a Milano, nello Spazio Teatro 89, l’ottavo appuntamento di Nessun Confine 2526, stagione del Padiglione. La serata vede in scena lo spettacolo “La paura del mondo”, scritto da Elvira Buonocore, diretto da Francesco Cafiero con scene di Assunta La Corte e musiche originali di Filippo. La rappresentazione inizia alle 20.30 in via Fratelli Zoia 89.

Torna la rassegna teatrale “Nessun Confine – La Stagione del Padiglione 2025/2026”, a cura della Compagnia Carnevale APS con il patrocinio del Municipio 7. 5 marzo h 20:30, Spazio Teatro 89 v. F.lli Zoia 89, in scena “La Paura del Mondo” di Elvira Buono - facebook.com facebook