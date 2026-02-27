La passione per la politica e il basket | chi era Francesco Lassi il 56enne ucciso da un cliente a Livorno

Francesco Lassi, 56 anni, lavorava come agente di commercio, era impegnato in politica e amava il basket. Nel 2022 si era candidato per il consiglio comunale di Pistoia nelle liste del Movimento 5 Stelle. Lassi è stato assassinato al culmine di una lite con Luigi Amirante, cliente abituale ora in carcere. Omicidio a Livorno in via Grande: Francesco Lassi ucciso in studio, fermato il sospetto dopo la fuga al porto. Ha un nome e un volto il presunto killer di Francesco Lassi, l'agente di commercio di gioielli di 55 anni ucciso all'interno del suo ufficio nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio a Livorno. La polizia ha fermato Luigi Amirante, 47enne di origini napoletane.