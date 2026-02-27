La nuova terapia contro una delle forme più aggressive del cancro al colon | può raddoppiare la sopravvivenza

Una nuova terapia per una delle forme più aggressive di cancro al colon è stata approvata e può essere utilizzata come trattamento di prima linea nei pazienti con carcinoma metastatico portatori della mutazione BRAF V600E. Questa combinazione terapeutica ha mostrato risultati promettenti, con un potenziale raddoppio della sopravvivenza complessiva. La decisione apre nuove possibilità per la gestione di questa malattia.

L'Aifa ha dato l'ok per rendere disponibile come trattamento di prima linea nei pazienti con carcinoma metastatico nei pazienti portatori della mutazione BRAF V600E una nuova combinazione terapeutica che si è dimostrata in grado di raddoppiare la sopravvivenza globale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tumore al colon-retto, nuova terapia raddoppia la sopravvivenza: come funzionaFortunato Ciardiello (tra gli autori dello studio e professore di Oncologia medica presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli):... Leggi anche: Tumore colon-retto, in Italia la terapia che raddoppia la sopravvivenza dei pazienti con metastasi Temi più discussi: SCIENZA – Dal Rambam una nuova terapia sperimentale contro la schizofrenia - Moked; Nuova terapia anti HIV a singola compressa sicura ed efficace: così sopprime il virus che causa l'AIDS; Farmaci su misura, la nuova strategia di AIFA contro i rischi della politerapia; Perché milioni di persone debbano essere private della speranza di una nuova terapia. Nuova terapia anti HIV a singola compressa sicura ed efficace: i risultati dei nuovi studiI ricercatori della casa farmaceutica Gilead Sciences, Inc. hanno determinato che la terapia sperimentale contro l'HIV basata su una singola compressa ... fanpage.it Farmaci su misura, la nuova strategia di AIFA contro i rischi della politerapiaRoma, 23 febbraio 2026 - La medicina sta cambiando pelle. I progressi della genomica, della farmacogenomica e delle tecnologie digitali stanno progressivamente superando il modello delle terapie stand ... insalutenews.it Una nuova terapia cellulare contro i tumori solidi: successo nei test sui topi - facebook.com facebook Ho iniziato la nuova terapia per le ossa proprio all’inizio della Quaresima. Ora mi avvicino ancora di più alla Tua dolce croce, o Gesù. x.com