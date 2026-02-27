La moglie lo picchia per anni davanti ai figli e lui la denuncia ai carabinieri
Un uomo di 57 anni si è presentato ai carabinieri per denunciare di aver subito violenze da parte della moglie negli ultimi anni. Secondo quanto riferisce, le aggressioni sono avvenute davanti ai figli e si sono protratte nel tempo. Il suo viso mostrava i segni di una notte difficile, mentre raccontava una storia di aggressioni ripetute. La denuncia è stata depositata presso la caserma dei carabinieri.
Dopo anni ha deciso di presentarsi in caserma dai carabinieri. Col viso provato dalla sera precedente e una difficile storia da raccontare, il 57enne si è rivolto ai carabinieri denunciando di aver subito per anni violenze da parte della moglie.Il fattoLa vicenda arriva da un comune del Canturino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
