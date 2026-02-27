La missione di Merz a Pechino rivela la fragilità del modello economico tedesco

Una delegazione tedesca si trova a Pechino per esplorare nuove opportunità di collaborazione economica. La visita mette in evidenza le sfide e le tensioni che attraversano il modello produttivo del paese, ormai sottoposto a crescenti pressioni globali. La missione si concentra su incontri e discussioni con rappresentanti locali, segnando un momento di analisi e confronto tra le due economie.

La Germania ha capito da molto tempo che il modello che l'ha resa la potenza industriale d'Europa non regge più nelle condizioni attuali. Per oltre un decennio ha combinato tre fattori: energia russa a basso costo che garantiva prezzi competitivi all'industria, un apparato manifatturiero integrato nelle catene globali del valore e un orientamento sistematico all'export sostenuto da un euro meno forte della produttività tedesca. Quel modello presupponeva stabilità geopolitica, accesso sicuro alle risorse e mercati aperti. L'invasione russa dell'Ucraina ha interrotto la fornitura energetica a buon mercato; la rivalità tra Stati Uniti e Cina ha politicizzato commercio e tecnologia; la globalizzazione, da infrastruttura neutrale, è diventata terreno di competizione strategica.

Merz, la partita ucraina e la fine del primato tedescoC’era una volta la Germania, quella di Helmut Kohl e di Angela Merkel, che in Europa aveva un peso e un ruolo guida fondamentale.

Merz in Arabia Saudita: al via il tour in Medio Oriente del cancelliere tedesco(LaPresse) – Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è arrivato mercoledì a Riyadh, capitale dell’Arabia Saudita, prima tappa di un tour in Medio...

