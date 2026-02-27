La missione di Giulianelli | Nuovo polo a Camerino

Un dirigente ha annunciato l’intenzione di realizzare un nuovo polo carcerario a Camerino. L’obiettivo è creare strutture che favoriscano la riabilitazione, andando oltre il semplice aspetto detentivo. Si punta a edifici moderni e funzionali, pensati per offrire opportunità di reinserimento e rispetto delle norme costituzionali. La proposta mira a rinnovare il sistema penitenziario e migliorare le condizioni di detenzione.

"Costruire non nuove carceri, ma carceri nuove, che siano non soltanto dei luoghi di detenzione, ma di rieducazione nel rispetto dell'articolo 27, comma 3 della Costituzione". È uno degli obiettivi a cui lavora, a tutela dei detenuti, l'avvocato Giancarlo Giulianelli, confermato solo pochi giorni fa dal Consiglio regionale nel ruolo di garante dei diritti della persona. Tra le priorità dell'avvocato maceratese, c'è la costruzione di un "carcere nuovo" a Camerino, nel Maceratese, una risposta al tema del sovraffollamento e un modo per "rivitalizzare il tessuto sociale di quel territorio compromesso dal sisma, che si va progressivamente impoverendo".