La maxi frode sull' Iva e le amicizie pericolose coi boss | condannato l' imprenditore Antonio Lo Manto

Un imprenditore è stato condannato per una maxi frode sull'IVA, con accuse che coinvolgono anche rapporti con boss mafiosi. L'uomo aveva dichiarato di voler trasformare la mafia in un modello imprenditoriale e, fino a poco tempo fa, era rimasto sconosciuto alle cronache giudiziarie. Cresciuto da un killer e con legami di alto livello in Cosa Nostra, era stato ritenuto insospettabile fino alla scoperta delle sue attività illecite.

"La mia mafia la trasformo in imprenditoriale, punto". Era questa la filosofia dell'imprenditore Antonio Lo Manto, personaggio insospettabile e sconosciuto alle cronache giudiziarie fino a poco tempo fa, nonostante fosse stato cresciuto da un killer e avesse legami di altissimo livello in Cosa.