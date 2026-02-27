La Nasa ha annunciato una revisione del programma Artemis, a causa di ritardi e problemi tecnici. Jared Isaacman, amministratore dell’agenzia spaziale statunitense, ha spiegato che il nuovo piano prevede un percorso più graduale con uno o due allunaggi previsti nel 2028. La decisione arriva in un momento in cui il fattore Cina influenza le priorità dell’agenzia.

La Nasa riscrive Artemis per uscire da una traiettoria fatta di rinvii e incastri. Il nuovo corso punta su tappe intermedie e più prudenza, mentre restano i nodi di un’architettura incompleta (Gateway e lander), i costi dell’SLS e l’integrazione con le soluzioni di SpaceX e Blue Origin. Sullo sfondo la pressione della Cina e, nel breve, la necessità di voli e test credibili entro il 2028, con l’Europa a rischio marginalità. Airpress ne ha discusso con Marcello Spagnulo, ingegnere ed esperto aerospaziale La Nasa ha annunciato una revisione del programma lunare Artemis, dopo ritardi e criticità tecniche. Jared Isaacman, amministratore dell’agenzia spaziale statunitense, ha indicato un percorso più graduale, con l’obiettivo dichiarato di arrivare a uno o due allunaggi nel 2028. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Luna non aspetta, il fattore Cina modifica le priorità della Nasa. Spagnulo spiega perché

Artemis 2, ritorno sulla Luna fra le polemiche: “Anomalia allo scudo della capsula Orion”. La NASA minimizzaQuando il 6 febbraio 2026, prima data possibile per il lancio, quattro astronauti della NASA (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e,...

NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Detriti sull'area delle giostre: via Sportivi comaschi tra emergenza e conto alla rovescia per il luna park; Il mondo non aspetta, nemmeno la primavera: con Evolution Travel le mete per Pasqua e ponti 2026; Radio Zampetta Sarda: abbandonata perchè cieca, Nina aspetta una famiglia; Magica favola di Arisa: il coraggio di tornare bambini per ritrovarsi.

La Luna non aspetta, il fattore Cina modifica le priorità della Nasa. Spagnulo spiega perchéLa Nasa ha annunciato una revisione del programma lunare Artemis, dopo ritardi e criticità tecniche. Jared Isaacman, amministratore dell’agenzia spaziale statunitense, ha indicato un percorso più grad ... formiche.net

Taite e Quin stanno arrivando! Naked Heart di Luna Sharp vi aspetta in libreria e in tutti gli store online a partire dal 20 febbraio! New Adult, Hate to Love, Bully Romance, Grumpy Hero, Emotional Scars #booktok #bookstagram #romanzirosa #always - facebook.com facebook