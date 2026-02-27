La legge elettorale del centrodestra costringe l’opposizione alle primarie

La maggioranza ha presentato in Parlamento una proposta di riforma della legge elettorale del centrodestra. La proposta prevede un premio di maggioranza se un partito supera il 40% dei voti e include l’obbligo di inserire nel programma un candidato premier. La modifica riguarda anche le regole per le primarie, che diventano obbligatorie per l’opposizione.

La maggioranza ha presentato ieri in Parlamento la proposta di riforma della legge elettorale. Addio ai collegi uninominali, attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, su base nazionale per la Camera e su base regionale per il Senato, previsione di un premio di maggioranza, e infine, per mandare completamente in tilt il centrosinistra, indicazione obbligatoria del candidato premier al momento della presentazione del programma. Il testo prevede che il singolo partito, o la coalizione che prende più voti in assoluto - purché raggiunga la soglia del 40% - ottenga il cosiddetto «premio di governabilità» di 70 seggi alla Camera e 35 al...

Nuova legge elettorale, ecco il testo del centrodestra: proporzionale e premio di governabilitàLa riforma della legge elettorale «si colloca lungo una linea chiara: il superamento della componente uninominale e la ricomposizione del sistema...

Meloni, completerò la legislatura. Opposizione dialoghi o legge elettorale a maggioranzaNella conferenza di inizio anno, la presidente del Consiglio evita i toni della propaganda e parla delle cose realizzate e di quelle, come la...

