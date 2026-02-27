La Grillaia al centro di un summit | Non vogliamo altri ampliamenti

La Grillaia è stata protagonista di un incontro tra le autorità locali, che hanno ribadito la volontà di mantenere l’area senza ulteriori ampliamenti. L’intento è quello di chiudere definitivamente i lavori di sviluppo e di restituire l’ambiente alla sua condizione naturale, cercando di risolvere una problematica che si prolunga da molti anni e che coinvolge il settore agricolo e quello turistico della zona.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale resta quello di "evitare qualsiasi ampliamento e di giungere alla definitiva chiusura e alla rinaturalizzazione dell'area, così da porre rimedio a una criticità che si trascina da troppi anni e incide sul tessuto agricolo e turistico della vallata". Il futuro della discarica "La Grillaia" è stato al centro dell'incontro che si è svolto in Regione tra l'assessore all'ambiente David Barontini e il sindaco di Chianni Giacomo Tarrini, accompagnato dai membri della sua giunta. Era presente anche la consigliera regionale Irene Galletti, eletta nella circoscrizione provinciale di Pisa. La discarica de La Grillaia, in funzione dal 1990 al 1998, nacque con l'obiettivo di smaltire 300mila metri cubi di rifiuti.