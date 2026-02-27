La grande vasca sotto al parcheggio che fermerà gli allagamenti

È in corso la realizzazione di una grande vasca sotto il parcheggio destinata a prevenire allagamenti, un intervento che mira a proteggere le aree circostanti dai rischi di esondazioni durante le piogge intense. Questa struttura rappresenta una soluzione concreta per gestire meglio il deflusso dell’acqua e ridurre i danni provocati da eventi meteorologici estremi.

È un’opera strategica per il territorio, soprattutto per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Nella giornata del 26 febbraio, alla presenza dei vertici di BrianzAcque e dell’amministrazione comunale di Roncello, è stata posata la prima pietra della vasca volano di via Don Locatelli. Il progetto, dal costo di 3,8 milioni di euro che sarà sostenuto da BrianzAcque, si stima verrà conclusa entro l’estate 2027. L’obiettivo è migliorare la gestione delle acque meteoriche e contribuire a ridurre il rischio di allagamenti nel centro abitato. “Con la posa della prima pietra della vasca volano - commenta il sindaco Cristian Pulici - prende avvio un intervento strategico per la sicurezza idraulica del nostro territorio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

