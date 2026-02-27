La Gran Bretagna è pochissima cosa | l' Italia di super Mannion vince di 36!

Durante le qualificazioni al mondiale di basket, la partita tra Gran Bretagna e Italia si è conclusa con un punteggio di 57-93 a Newcastle. L'Italia ha ottenuto la vittoria, con il play di Milano che ha segnato 19 punti come miglior realizzatore. La squadra italiana ha dominato l'incontro, lasciando poco spazio agli avversari britannici.

Il gioco si fa duro e l’Italia di coach Luca Banchi risponde presente, abbattendo la Gran Bretagna 93-57 nel primo dei due match di questa finestra per le Nazionali, con rivincita fissata lunedì (ore 19.30) a Livorno, quando gli avversari dovrebbero avere un Quinn Ellis in più. La sfida era delicata perché nell’imprevedibile gruppo D delle qualificazioni al Mondiale 2027 tutte e quattro le pretendenti (oltre a Italia e Gran Bretagna anche Lituania e Islanda) arrivavano all’appuntamento con una vittoria e una sconfitta alle spalle. Ma a Newcastle gli azzurri si dimostrano di un altro livello, superiori in entrambe le metà del campo nonostante le assenze di livello e veleggiano a lungo oltre i 20 punti di vantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

