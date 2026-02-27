La Gazzetta dello Sport si conferma il quotidiano più letto in Italia, con oltre due milioni di lettori ogni giorno. Nel 2025, secondo i dati Audicom-Audipress, ha mantenuto questa posizione di leadership nel panorama giornalistico nazionale. La diffusione e l’audience rimangono le caratteristiche principali di questa testata, che continua a essere scelta da un vasto pubblico ogni giorno.

Un 2025 da primato. I dati Audicom-Audipress 2025 certificano la Gazzetta dello Sport come il quotidiano più letto d'Italia. Tra tutte le pubblicazioni, compresi settimanali e mensili, che hanno sommato una audience complessiva di oltre 30,2 milioni di lettori, il nostro quotidiano ha raggiunto nell'ultimo anno 1.709.000 di persone con le copie cartacee e 418.000 con la copia replica digitale. Un totale di oltre 2 milioni e centomila lettori in media al giorno, che sono valsi alla "Gazzetta" il primo gradino del podio della stampa italiana in un anno che non prevedeva grandi eventi sportivi come sarà, invece, questo 2026. Completano la top-3 il Corriere della Sera, al secondo posto con 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Gazzetta dello Sport si conferma il giornale più letto d'Italia: oltre due milioni al giorno

