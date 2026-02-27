La Garante dei detenuti ha dichiarato che a Roma circa il 50% delle visite mediche esterne programmate viene annullato ogni anno a causa della carenza di agenti di scorta. Questa situazione provoca frequenti rinvii e disagi per i detenuti che devono ricevere assistenza sanitaria fuori dal carcere. La mancanza di personale è la principale causa di questa problematica.

AGI - La metà delle visite mediche esterne programmate salta ogni anno per la mancanza di agenti di scorta. Le stanze dell'affettività non sono state mai predisposte, le aree verdi sono poche e il sovraffollamento, con il numero delle persone che aumenta e gli spazi disponibili che diminuiscono, non è più un'emergenza ma uno stato "strutturale". La Garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone, in un colloquio con l'AGI, denuncia le "gravi carenze" delle carceri della Capitale. E promuove iniziative come quelle messe in campo dal progetto S.Fi.De - Percorsi di sostegno per i figli di persone detenute, selezionato da Con i Bambini* nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che mirano a mantenere un ponte tra dentro e fuori e a sostenere il nucleo familiare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Garante dei detenuti: "A Roma salta la metà delle visite mediche esterne ogni anno"

Suicidi in carcere, Messina (UDC): “a fine anno è accaduto anche nel Magli. È ora che Bitetti nomini un garante dei detenuti”Nel 2025 sono stati registrati circa 80 suicidi nelle carceri italiane, che equivale a uno dei dati più alti degli ultimi anni.

Napoli, è fatta per il nuovo acquisto. Arriva l’annuncio di Venerato: “La data delle visite mediche”Colpo a sorpresa e accelerata decisiva: il Napoli ha ormai bloccato Alisson Santos, esterno brasiliano pronto a vestire l’azzurro e a diventare uno...

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Come interpretare l’insieme delle regole?; Il Garante dei minori: Cala l'età carceraria e i figli dei detenuti rischiano l'invisibilità; Garante detenuti, il carcere di Terni come l'epicentro di una guerra; Pesaro istituisce il Garante per i diritti dei detenuti, primo nelle Marche.

Bonus treno per i parenti dei detenuti, il Garante ai sindacati: Allarmi e critiche infondatiAntonino De Lisi replica ai segretari del Cnpp che avevano contestato la misura frutto di un accordo con la Regione e Trenitalia che prevede un voucher di 50 euro per i parenti dei reclusi che parteci ... palermotoday.it

Pesaro istituisce il Garante per i diritti dei detenuti, primo nelle MarcheVia libera del Consiglio con 30 voti favorevoli. La nuova figura opererà in carcere e sul territorio per tutela, reinserimento e diritti ... centropagina.it

Carceri, presto un tavolo regionale su suicidi e violenze dietro le sbarre. L'annuncio della garante dei detenuti, Giovanna Francesca Russo, al nostro Tg. https://www.rainews.it/tgr/calabria/video/2026/02/-carceri-la-garante-dei-detenuti-giovanna-francesca-rus - facebook.com facebook

Giovane suicida in carcere, risarcimento di 700mila euro ai familiari. Garante detenuti Palermo: 'aveva tentato per due volte di togliersi la vita' #ANSA x.com