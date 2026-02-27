La forza di una donna anticipazioni 28 febbraio | Bahar esplode contro Yusuf

Nella puntata in onda il 28 febbraio, si assiste a un momento di forte tensione tra Bahar e Yusuf, mentre un evento inatteso riaccende vecchie tensioni legate al passato di Sarp. Ceyda, invece, si prepara ad affrontare l'esito di un test di paternità che potrebbe cambiare tutto. La vicenda si sviluppa senza lasciar spazio a dubbi o ambiguità.

Nella nuova puntata de La forza di una donna un dettaglio riapre il caso Sarp e Bahar perde il controllo con Yusuf mentre Ceyda aspetta il test di paternità. Le anticipazioni della dizi turca di Canale 5. La quiete dopo la tempesta, a volte, è solo un'illusione. La forza di una donna torna su Canale 5 venerdì 28 febbraio con un episodio, l'ultimo della settimana, che promette di rimettere tutto in discussione. Dopo giorni segnati da lutti, sospetti e verità mai del tutto confessate, Bahar si trova ancora una volta davanti a un passato che non smette di tornare a galla. E questa volta la miccia si accende in modo imprevedibile. Gli episodi della dizi turca continuano ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 16. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

