La fortuna torna a baciare Novara | maxi vincita da 67mila euro al Lotto in città

A Novara, il 26 febbraio, un giocatore ha vinto oltre 67 mila euro al Lotto durante il concorso di ieri. La notizia è stata riportata da Agipronews e conferma che la città si è aggiudicata un'importante somma in questa estrazione. La vincita si aggiunge a un episodio simile avvenuto recentemente, portando ancora una volta fortuna nella zona.

Il Lotto premia (di nuovo) Novara.Nel concorso di ieri, giovedì 26 febbraio, come riporta Agipronews, nella nostra città è stato centrato un colpo da oltre 60mila euro.La schedina fortunata è stata giocata nella ricevitoria di via Giacomo Battistini, dove grazie a sei ambi, quattro terni e una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

