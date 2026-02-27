Al centro dell’attenzione c’è Trump, figura che divide le opinioni: alcuni lo definiscono fuori controllo, altri pensano che reciti un ruolo per sorprendere. Si parla di comportamenti che sembrano incoerenti o imprevedibili, alimentando discussioni sulla sua salute mentale. La sua condotta pubblica e le dichiarazioni spesso suscitano reazioni contrastanti, mentre si continua a monitorare ogni suo passo.

C’è chi dice che Trump è matto e chi dice che fa il matto per spiazzare tutti. La mia teoria è che abbia gravi problemi cognitivi causati dall’età o da episodi medici, come ictus o ischemie. Nazzareno Valle via email Gentile lettore, non è solo una sua teoria ma un’ipotesi ormai discussa apertamente. Il New York Times cita diversi neurologi, che elaborano sulle ecchimosi alle mani e al viso nonché su frasi sconclusionate, pronunce biascicate e nomi sbagliati (nell’ultimo discorso ha chiamato più volte Islanda la Groenlandia). Da notare che il NY Times e tutti gli altri giornali a suo tempo finsero di non accorgersi che Biden non stava bene fin quando, nel duello tv con Trump, la cosa divenne palese e Biden dovette essere sostituito da Kamala Harris (lo scrivevo da due anni cha stava male, senza consultare neurologi, solo il buon senso). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Quando l’opposizione politica diventa “follia”: cos’è la Trump Derangement Syndrome, citata nel post di Trump su Rob ReinerIl 25 marzo 2025, cinque senatori repubblicani hanno presentato al Parlamento dello Stato del Minnesota una proposta di legge senza precedenti:...

Leggi anche: Guerre e sottosuolo, la follia lucida di Trump

LA FOLLIA DI TRUMP: LICENZA DI UCCIDERE

