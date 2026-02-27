La figlia di Galeazzi | In Rai non lo amavano | troppa invidia e ambizione Scudetto del Napoli si fece dare le chiavi dello spogliatoio

La figlia di Galeazzi ha dichiarato che in Rai il suo padre non era amato a causa di invidia e ambizione tra colleghi. Ha raccontato di essere stata lasciata in discoteca a otto anni con la frase “Vado a dormire, tu resta pure”. Ha inoltre riferito di aver perso il padre in alcune occasioni e di aver ballato con Fabio Testi e Stefano Tacconi in Costa Smeralda.

Al Corsera: "Si chiuse nello spogliatoio: era amico del custode. Ci amavamo, anche se a volte mi dimenticava in discoteca a 8 anni. Mi riportava a casa Tacconi. Da Mara Venier nemmeno un messaggio quando è morto" La lasciava in discoteca, a 8 anni. "Vado a dormire, tu resta pure". "Ogni tanto mi perdeva. Una sera, in Costa Smeralda, mi ritrovai a ballare con Fabio Testi e Stefano Tacconi. Mi riportarono a casa loro. Un'altra volta toccò a Simona Ventura e Stefano Bettarini". Susanna Galeazzi, 46 anni, giornalista e conduttrice tv, è figlia di Gian Piero, per tutti Bisteccone. Leggenda del giornalismo sportivo italiano scomparsa nel 2021, a 75 anni.

