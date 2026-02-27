La due diligence si applicherà a meno di 10 aziende tessili in Italia Così l’Omnibus l’ha distrutta
In Italia, meno di dieci aziende tessili saranno coinvolte dalla nuova normativa sulla due diligence, approvata dopo quattro anni di lavorio legislativo. Tuttavia, un anno dopo l’approvazione, la stessa direttiva è stata ufficialmente smantellata dall’Omnibus. La decisione ha suscitato reazioni e ha modificato significativamente il quadro normativo nel settore tessile.
di Priscilla Robledo* Ci sono voluti quattro anni per approvare una direttiva sulla due diligence, e solo uno per distruggerla. Il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha intrapreso il processo di riforma delle direttive sulla sostenibilità ambientale e sociale delle aziende multinazionali mediante un pacchetto Omnibus di “semplificazione”. Il 24 febbraio 2026, il Consiglio lo ha concluso, con una vera e propria deflagrazione. Questa riforma prende a pugni le direttive sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) e sulla r endicontazione societaria di sostenibilità (CSRD). Con riferimento alla CSDDD, la riforma richiede uno standard di due diligence inferiore addirittura a quello delle Nazioni Unite e dell’OECD. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Ue, altro colpo al Green Deal. Intesa per minori controlli su due diligence e sostenibilità ambientale: “Esentato l’85% delle aziende”L’Unione europea è pronta ad allentare i controlli sulla sostenibilità per le aziende del Vecchio Continente.
Scarti tessili smaltiti nelle campagne, la Procura sequestra sei aziende
