In Italia, meno di dieci aziende tessili saranno coinvolte dalla nuova normativa sulla due diligence, approvata dopo quattro anni di lavorio legislativo. Tuttavia, un anno dopo l’approvazione, la stessa direttiva è stata ufficialmente smantellata dall’Omnibus. La decisione ha suscitato reazioni e ha modificato significativamente il quadro normativo nel settore tessile.

di Priscilla Robledo* Ci sono voluti quattro anni per approvare una direttiva sulla due diligence, e solo uno per distruggerla. Il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha intrapreso il processo di riforma delle direttive sulla sostenibilità ambientale e sociale delle aziende multinazionali mediante un pacchetto Omnibus di “semplificazione”. Il 24 febbraio 2026, il Consiglio lo ha concluso, con una vera e propria deflagrazione. Questa riforma prende a pugni le direttive sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) e sulla r endicontazione societaria di sostenibilità (CSRD). Con riferimento alla CSDDD, la riforma richiede uno standard di due diligence inferiore addirittura a quello delle Nazioni Unite e dell’OECD. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La due diligence si applicherà a meno di 10 aziende tessili in Italia. Così l’Omnibus l’ha distrutta

Ue, altro colpo al Green Deal. Intesa per minori controlli su due diligence e sostenibilità ambientale: "Esentato l'85% delle aziende"L'Unione europea è pronta ad allentare i controlli sulla sostenibilità per le aziende del Vecchio Continente.

Scarti tessili smaltiti nelle campagne, la Procura sequestra sei aziendeTempo di lettura: 2 minuti Sei aziende tessili situate tra il Comune casertano di Sant'Arpino (Caserta) e quelli napoletani di Grumo Nevano e...

