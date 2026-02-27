Un uomo di 27 anni, cittadino tunisino, è stato arrestato mercoledì sera dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Forlì. La droga, hashish, arrivava in bicicletta e veniva distribuita dal pusher. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in zona. Il 27enne deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il 27enne tunisino arrestato mercoledì sera dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Forlì. Erano le 23 quando i militari, impegnati in attività di controllo del territorio in viale Bologna, a Forlì, hanno notato il 27enne (con precedenti penali), aggirarsi in sella a una bicicletta. Alla vista dei carabinieri, l'africano ha gettato via un involucro, poi recuperato, contenente 60 grammi di hashish. Sottoposto a perquisizione personale, il 27enne aveva addosso 400 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Inevitabile la perquisizione domiciliare: nell'abitazione c'era un connazionale del 27enne, che è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish; l'uomo è stato segnalato alla Prefettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La droga arrivava in bici, preso pusher che spacciava hashish

Droga, pusher bloccati in A14. Il carico arrivava da Lido Tre ArchiSono partiti da Lido Tre Archi dove si erano riforniti di cinque chili di droga, hanno imboccato l’autostrada A14 al casello di Porto Sant’Elpidio ed...

Lo sballo fuori dalle discoteche. Preso un baby pusher con l’hashish: "Aveva un coltello e un bilancino"Aveva trascorso le ultime serate spacciando hashish fuori da una discoteca, approfittando dei giovani in cerca dello sballo durante le festività.

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Potenza. la droga del cannibale arrivava via corriere: due arresti; Traffico internazionale di cocaina, come arrivava la droga a Parma; Traffico internazionale di stupefacenti: arrestato 38enne; Maxi sequestro di droga: 400Kg nei conteiner destinati al mercato lombardo.

Sul tetto 750 grammi di hashish: Qui la droga arriva con i droniDanneggiamenti, lancio di oggetti contro la Penitenziaria, incendi, introduzione di droga, anche con i droni. Canton Mombello, carcere maglia ... msn.com

Sul furgone la droga e in casa il bilancino, scatta l’arrestoI Carabinieri della stazione di Copparo, durante un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Copparo, Tresignana e Riva del Po, hanno arrestato un 30enne con l’accusa di detenz ... ilrestodelcarlino.it

Potenza. la «droga del cannibale» arrivava via corriere: due arresti x.com

DROGA, SEQUESTRI E CONDANNE: CINQUE POSIZIONI AL VAGLIO DEL TRIBUNALE DI SULMONA È un bilancio articolato quello che arriva dalle ultime decisioni dell’autorità giudiziaria sul fronte dei reati in materia di stupefacenti. Tra rinvii a giudizio, con - facebook.com facebook