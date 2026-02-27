Il Comitato di zona annuncia una nuova manifestazione per affrontare il problema della criminalità alle Cerbaie. La questione rimane attuale e si fa sentire con episodi recenti che rafforzano la necessità di intervenire. La mobilitazione prosegue con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sulla situazione che si ripresenta da tempo.

"Il problema è sempre aperto, gli ultimi fatti lo confermano e ci dicono di proseguire sulla strada che stiamo battendo da anni". Parole di Marco Nicoletta, presidente del Comitato per la sicurezza e la valorizzazione delle Cerbaie. L’impegno delle forze dell’ordine è stato ed è massiccio da anni. Eppure. "Si, anche nel gennaio scorso hanno fatto un lavoro eccellente, in questo caso i carabinieri. Ma i nostri boschi sono ancora terra di pusher e di criminalità. Non a caso c’è stato l’arresto di uno spacciatore poche ore fa ad opera della guardia di finanza, dimostrazione che il market della droga è sempre aperto. E poi l’ultimo episodio, quello della mamma con i bambini in macchina verso la quale è stata lanciata un’ ascia mentre passava fra via del Frullino e via Malemerende: un fatto gravissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La criminalità alle Cerbaie . Il Comitato continua la sua lotta: "Faremo un’altra manifestazione"

Bolkestein, la lotta continua. Manifestazione sul lungomareUna manifestazione contro la direttiva europea Bolkestein è in programma lunedì 19 gennaio, alle 10 e 30 del mattino sul lungomare di San Benedetto...

Leggi anche: "Non Siete Soli", lotta alle truffe contro gli anziani: continua la prevenzione, nuovo incontro a Cittanova

Temi più discussi: La criminalità alle Cerbaie . Il Comitato continua la sua lotta: Faremo un’altra manifestazione; Trovato con la droga alle Cerbaie nel territorio di Orentano: arrestato 41enne; Sicurezza e decoro: Una passeggiata dentro le Cerbaie.

Trovato con la droga alle Cerbaie nel territorio di Orentano: arrestato 41enneOperazione dei carabinieri nel bosco delle Cerbaie. L'uomo sorpreso mentre preparava del crack, sequestrare anche dosi di cocaina e hashish ... gonews.it

Sorpreso a confezionare dosi di crack alle Cerbaie. Arrestato dalla FinanzaUn arresto e attività di prevenzione e di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle colline delle Cerbaie, al ... lanazione.it

Querce, Fucecchio fi Via Malemerende 21 Febbraio 2026 Cerbaie nel - facebook.com facebook