Montebamboli, situata nelle Colline Metallifere, si trova nel comune di Massa Marittima, all’interno del Parco dei Montioni. Osservando le immagini di questa zona, si notano paesaggi che invitano a riflettere sulla bellezza naturale e sui cambiamenti che hanno modellato il territorio. La località rappresenta un esempio di come il paesaggio possa essere testimone di trasformazioni storiche e ambientali.

Montebamboli è una località nelle Colline Metallifere, nel comune di Massa Marittima, dentro il Parco dei Montioni: aprire una tab su Google Immagini e scrutarne qualche paesaggio fa emergere non cauti rimpianti sulle iniquità che ci hanno portato a vivere dove viviamo e non lì. Sono terre splendide e Petra (holding Terra Moretti) ne ha fatto un progetto autonomo per raccontare i vini della Costa Toscana in quota. Vigne tra i 371 e i 400 metri sul livello del mare, macchia mediterranea che entra nel vigneto, vento costante, temperature più basse rispetto alla fascia costiera e maggiore piovosità – tra il 2022 e il 2024 ha piovuto il cinquanta per cento in più rispetto a Petra, che si trova in quel di Suvereto – e di conseguenza il suolo è tutt’altra faccenda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Costa Toscana secondo Vittorio Moretti e Andrea Lonardi

A bordo della Costa Toscana la settimana di Sanremo diventa un viaggio nella musica: la visione di Giovanna Loi di Costa CrociereDurante la settimana di Sanremo, la Costa Toscana cambia ritmo e identità, trasformandosi in una nave dove la musica è al centro di tutto.

Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 Da Vittorio: menu e prezzo del cenone a La CantalupaBrindare all'arrivo dell'anno nuovo Da Vittorio costa 320 euro a persona: ecco le portate del menu del cenone di Capodanno pensato dal noto...

La Toscana perde turisti: -20% sulle spiagge. Costi troppo alti? Abbassare i prezzi significa chiudereFirenze, 6 agosto 2025 – In Versilia e lungo tutta la costa toscana si registra un calo importante delle presenze turistiche. Secondo le prime stime dell’Associazione balneari di Lido di Camaiore, ... lanazione.it

#adv Ecco un po’ di ieri sera! Sono stata a bordo di Costa Toscana a Sanremo per una serata stupenda di festa, musica e spettacolo @costacruisesofficial #CostaToscana #Sanremo - facebook.com facebook