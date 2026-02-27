La Costa Toscana secondo Vittorio Moretti e Andrea Lonardi

Da linkiesta.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Montebamboli, situata nelle Colline Metallifere, si trova nel comune di Massa Marittima, all’interno del Parco dei Montioni. Osservando le immagini di questa zona, si notano paesaggi che invitano a riflettere sulla bellezza naturale e sui cambiamenti che hanno modellato il territorio. La località rappresenta un esempio di come il paesaggio possa essere testimone di trasformazioni storiche e ambientali.

Montebamboli è una località nelle Colline Metallifere, nel comune di Massa Marittima, dentro il Parco dei Montioni: aprire una tab su Google Immagini e scrutarne qualche paesaggio fa emergere non cauti rimpianti sulle iniquità che ci hanno portato a vivere dove viviamo e non lì. Sono terre splendide e Petra (holding Terra Moretti) ne ha fatto un progetto autonomo per raccontare i vini della Costa Toscana in quota. Vigne tra i 371 e i 400 metri sul livello del mare, macchia mediterranea che entra nel vigneto, vento costante, temperature più basse rispetto alla fascia costiera e maggiore piovosità – tra il 2022 e il 2024 ha piovuto il cinquanta per cento in più rispetto a Petra, che si trova in quel di Suvereto – e di conseguenza il suolo è tutt’altra faccenda. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la costa toscana secondo vittorio moretti e andrea lonardi
© Linkiesta.it - La Costa Toscana secondo Vittorio Moretti e Andrea Lonardi

A bordo della Costa Toscana la settimana di Sanremo diventa un viaggio nella musica: la visione di Giovanna Loi di Costa CrociereDurante la settimana di Sanremo, la Costa Toscana cambia ritmo e identità, trasformandosi in una nave dove la musica è al centro di tutto.

Quanto costa mangiare a Capodanno 2026 Da Vittorio: menu e prezzo del cenone a La CantalupaBrindare all'arrivo dell'anno nuovo Da Vittorio costa 320 euro a persona: ecco le portate del menu del cenone di Capodanno pensato dal noto...

Temi più discussi: Sul livello del mare | La Costa Toscana secondo Vittorio Moretti e Andrea Lonardi; Sanremo, Costa Crociere 'accende' festival con la Crociera della Musica e Max Pezzali; Crociera della Musica al Festival di Sanremo: al Gcc nel Porto Vecchio di Trieste la regia organizzativa; Al via in Toscana le riprese del documentario La voce senza volto. Volume 2.

la costa toscana secondoA bordo della Costa Toscana la settimana di Sanremo diventa un viaggio nella musica: la visione di Giovanna Loi di Costa CrociereDurante la settimana di Sanremo, la Costa Toscana cambia ritmo e identità, trasformandosi in una nave dove la musica è al centro di tutto. superguidatv.it

La Toscana perde turisti: -20% sulle spiagge. Costi troppo alti? Abbassare i prezzi significa chiudereFirenze, 6 agosto 2025 – In Versilia e lungo tutta la costa toscana si registra un calo importante delle presenze turistiche. Secondo le prime stime dell’Associazione balneari di Lido di Camaiore, ... lanazione.it