La compagnia di bandiera rompe gli indugi e dalla prossima stagione estiva sarà pronta a far volare in cabina accanto ai loro compagni umani i cani fino a 30 kg

La compagnia di bandiera rompe gli indugi e dalla prossima stagione estiva sarà pronta a far volare accanto ai loro compagni umani i cani fino a 30 kg La notizia che migliaia di proprietari di cani aspettavano è finalmente ufficiale: anche Ita Airways ha dato il via libera al servizio che permette ai loro animali di viaggiare in cabina con loro. Non si tratta più di una sperimentazione o di una promessa lontana, ma di un servizio concreto denominato "Large pet friendly" che la compagnia di bandiera si appresta a lanciare. Una svolta attesa da anni da chi ha rinunciato ad andare in tanti luoghi di vacanza perché non se l'è mai sentita di mettere il proprio amico nella stiva.

ITA Airways assume 500 nuove figure tra piloti e assistenti di voloLa compagnia di bandiera italiana ITA Airways ha annunciato un importante piano di crescita che prevede l’assunzione di 500 nuove figure professionali e ... sicilianews24.it

