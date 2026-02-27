Al Palazzo Terragni si svolge una commedia ricca di equivoci e situazioni imprevedibili, che coinvolge gli spettatori in un susseguirsi di risate e colpi di scena. La scena si anima con gag rapide e momenti di pura comicità, creando un’atmosfera leggera e divertente. La trama si svolge tra bugie, malintesi e situazioni assurde, mantenendo alta l’attenzione fino all’ultimo gesto.

Un intreccio di equivoci esilaranti, bugie, situazioni assurde e gag incalzanti, che creano un vortice di imprevisti e comicità. Il racconto di un uomo in crisi e di una serie di personaggi contraddittori che si scontrano con i desideri, i segreti e le ipocrisie della vita borghese, visti con ironia e sguardo di verità. È quanto proporrà domani alle 21 a Lissone lo spettacolo Twist, che verrà portato in scena sul palco dell’auditorium di Palazzo Terragni, in piazza Libertà. Si tratta di un grande classico del drammaturgo britannico Clive Exton, un testo che ha spopolato a lungo sui palcoscenici internazionali e che qui viene ripreso ricalcando fedelmente la traduzione dell’opera originale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La commedia a Palazzo Terragni. Imprevisti e risate al ritmo di Twist

