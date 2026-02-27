La città piange Massimo il suo poeta

E’ morto ‘il poeta’, al secolo Massimo Pardini, 68 anni. Lascia la sorella Daniela, i fratelli e i nipoti e soprattutto tanti amici e conoscenti. Massimo purtroppo era afflitto da una malattia che l’ha strappato all’affetto dei familiari: aveva sempre svolto il mestiere di idraulico ed era da poco in pensione. Burbero, ma burlone all’occorrenza: il ‘poeta’ era il nomignolo conquistato da giovane per il suo carattere originale, fantasioso,e soprattutto Massimo amava decantare versi di poesie e canzoni. Il suo idolo incontrastato è sempre stato il cantante Renato Zero, fin da quando si esibiva negli anni ‘70 alla discoteca Linus del Ponte di Sasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

