La Ciociaria si candida a hub strategico per gli investimenti arabi

La regione della Ciociaria si propone come punto di collegamento tra l’Italia e il Medio Oriente, con l’obiettivo di attrarre investimenti provenienti dai Paesi arabi. In questa direzione, si stanno sviluppando iniziative volte a rafforzare le relazioni economiche e a facilitare accordi di collaborazione tra le parti. La proposta mira a posizionare la zona come un punto di riferimento per i progetti di investimento arabi nel territorio.

La Ciociaria alza lo sguardo verso il Medio Oriente e si candida a diventare interlocutore diretto nei grandi programmi di investimento dei Paesi arabi. L’obiettivo è chiaro: attrarre capitali, costruire partnership industriali e rafforzare la presenza delle imprese locali nei mercati del Golfo.È. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: La linea Malpensa-Gallarate: "Un collegamento strategico per un hub internazionale"

Investimenti nella difesa, la sfida della Campania: «Ha un ruolo strategico»«La pace va difesa e difendere la pace ha un costo», ama ripetere l’Ad di Leonardo, Roberto Cingolani.

Argomenti discussi: Frosinone. Elezioni provinciali: precedenti e variabili.

Frosinone, stazione Tav: la Ciociaria spera e si ritrova a Ferentino. «Opera fondamentale»La Ciociaria sogna la stazione dei treni dell'alta velocità e cerca di far quadrato in nome dell'agognato sviluppo. L'obiettivo è aumentare il pressing su Regione e governo nel tentativo di riuscire a ... ilmessaggero.it

Consumi delle famiglie: Ciociaria nelle retrovieI dati rivelano un profondo e preoccupante divario tra Nord e Sud, una frattura che si manifesta chiaramente anche nel nostro territorio. La provincia di Frosinone, con un volume di spesa quantificato ... ilmessaggero.it