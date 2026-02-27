la chiusura delle indagini su almasri e le inevitabili lamentele della destra

Ieri è stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini sul caso Almasri, in cui è coinvolta la capo di... La notizia ha suscitato reazioni da parte della destra politica, che ha espresso le proprie lamentele. Le indagini riguardano specifici aspetti legati alla figura di Almasri e alle sue attività. La vicenda si inserisce in un contesto giudiziario che coinvolge diverse persone e aspetti procedurali.

Il governo parla di di «tempistica inquietante» perché sarebbe troppo vicino al voto del referendum. Secondo la maggioranza, infatti, i magistrati avrebbero dovuto restarsene senza far nulla per quasi un mese L’avviso di chiusura indagini arrivato ieri sul caso Almasri, che vede indagata la capo di Gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, ha fatto parlare il governo e l’intero centrodestra di «tempistica inquietante», «coincidenza che merita più di una riflessione», «tempismo quanto mai atteso». Il riferimento ovviamente è al referendum del 22 e 23 marzo. Ma se è sospetto che le indagini siano state chiuse quando al voto mancano più di venti giorni, figuriamoci quanto lo sarebbe stato quindici, cinque o magari due giorni prima. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

