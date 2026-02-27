La casa del popolo La Conviviale di Vasto ospita la storia di Carla e Valerio Verbano studente antifascista ucciso a 19 anni

Sabato 28 febbraio, alle 19, la Casa del Popolo "La Conviviale" di Vasto ospiterà Alessandra Magrini, in arte "Attrice Contro", che porterà in scena la storia di Valerio a Carla Verbano. Valerio, studente, antifascista, venne ucciso, a soli 19 anni, a Roma, il 22 febbraio 1980. Gli assassini che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Valerio Verbano, in migliaia al corteo antifascista a 46 anni dall'omicidioI compagni di un tempo e i giovani del quartiere ricordano il giovane militante, ucciso a 19 anni davanti ai genitori il 22 febbraio 1980.

Chi ha colpito lo studente ucciso in classe a 19 anni: la lite in bagno per una ragazza e il coltello portato da casaZouhair Atif, 18 anni, è stato fermato per l'omicidio di Abanoub Youssef, avvenuto all'istituto professionale Einaudi-Chiodo a La Spezia.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Temi più discussi: Accessibilità e inclusione, alla Casa del Popolo Rita Atria del Vingone si inaugura il nuovo ascensore – ASCOLTA; Raccolta fondi per la Casa del Popolo distrutta dall'incendio; Vasto, uomo trovato morto in centro: Casa del Popolo accusa la politica sul disagio sociale; 20 Febbraio 2026: Incontro in Casa del Popolo (Ponziana) per il NO al referendum costituzionale - Pressenza.

Montevarchi, alla Casa del Popolo nasce I Libri del Popolo: cinque appuntamenti tra letteratura, memoria e societàUna rassegna che mette al centro l’essere umano, nelle sue fragilità, nelle sue scelte e nelle trasformazioni sociali che hanno attraversato l’ultimo secolo. È questo lo spirito con cui prende il via, ... valdarnopost.it

Apre l’aula studio della Casa del Popolo: nuovo spazio libero per studentiApre l’aula studio della Casa del Popolo: nuovo spazio libero per studenti [foto di repertorio] Arriva ad Asti un nuovo punto di riferimento per studenti, studentesse e lavoratori: apre l’ aula studio ... lanuovaprovincia.it

Tra i laboratori dell’autogestione cancellati c’è quello con l’autore del libro su Valerio Verbano, militante antifascista ucciso a Roma nel 1980. Poi un approfondimento su referendum e dl sicurezza, un corso di teatro antisessista. L’assemblea degli studenti: «A - facebook.com facebook

Solidarietà e un abbraccio antifascista a Luca Blasi preso di mira dalla feccia neofascista a poche ore dalla mobilitazione antifascista per Valerio Verbano. Come sai i fascisti, caro Luca, sono questa roba qua. Avanti tutta! x.com