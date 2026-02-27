La casa del popolo La Conviviale di Vasto ospita la storia di Carla e Valerio Verbano studente antifascista ucciso a 19 anni

Sabato 28 febbraio, alle 19, la Casa del Popolo "La Conviviale" di Vasto ospiterà Alessandra Magrini, in arte "Attrice Contro", che porterà in scena la storia di Valerio a Carla Verbano. Valerio, studente, antifascista, venne ucciso, a soli 19 anni, a Roma, il 22 febbraio 1980. Gli assassini che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Valerio Verbano, in migliaia al corteo antifascista a 46 anni dall'omicidioI compagni di un tempo e i giovani del quartiere ricordano il giovane militante, ucciso a 19 anni davanti ai genitori il 22 febbraio 1980.

