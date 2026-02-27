La Calabria a Casa Sanremo tra installazioni e partecipazioni ai format tv e radio

La Calabria partecipa per il quindicesimo anno a Casa Sanremo Chateau d’Ax, la sede dedicata alla musica italiana. La Regione presenta installazioni e prende parte a vari format televisivi e radiofonici, consolidando la sua presenza nell’evento. La partecipazione riguarda sia iniziative artistiche che apparizioni nelle trasmissioni, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze della regione nel panorama musicale nazionale.

La Regione Calabria conferma per il quindicesimo anno la sua presenza a Casa Sanremo Chateau d’Ax, la Casa della Musica Italiana. Fino a sabato 28 febbraio all’interno del PalaItalia Enit saranno visibili spot, filmati e contributi video nei maxi schermi led allestiti all’interno delle sale che. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Se la Calabria diventa «casa» per chi fugge dalla disperazione. Parla Paola Bottero, ideatrice e sceneggiatrice di «Nyumba»La Calabria vista dai migranti e i migranti visti (e accolti) dalla Calabria. C’è questo e tanto altro nel pluripremiato docufilm «Nyumba» (casa, in lingua swahili), in questi giorni presentato nella ... calabria.gazzettadelsud.it

