La realtà quotidiana si manifesta attraverso un quadro complesso e difficile da affrontare. Le persone si trovano a lottare con risorse limitate, cercando di trovare soluzioni in un ambiente che spesso risulta imprevedibile. Tra sfide e ostacoli, si cerca di mantenere un equilibrio, anche quando le possibilità di intervento sembrano poche. La situazione riflette una difficoltà condivisa da molti nella gestione delle proprie attività.

Un sistema "schizofrenico", un contrasto fra la vita di tutti i giorni sui luoghi di lavoro, impegni di facciata da parte delle aziende e "il messaggio che il Governo cerca di trasmettere" su misure a favore delle donne e incentivi alle famiglie: "La politica sembra sempre più distante dalla realtà", è la conclusione. Una riflessione amara da parte di Barbara Peres, dal 2022 Consigliera di parità della Città metropolitana di Milano, docente e dirigente sindacale della Uilca. Il numero dei casi seguiti è quasi raddoppiato. Che cosa indicano questi numeri? "Il sensibile aumento delle segnalazioni dimostra il fatto che cittadine e cittadini iniziano a conoscere questo servizio offerto dalla Città metropolitana di Milano a tutela di chi subisce discriminazione nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La battaglia quotidiana: "Quadro sconfortante. Tentativi di mediazione con poche armi in mano"

Dal campo di battaglia al focolare: “Lumi a olio con le bombe a mano. Così le armi diventano utensili”Castel Del Rio, 31 dicembre 2025 – Il successo di pubblico di domenica scorsa, con le visite guidate gratuite alla mostra ‘Dal fronte al Focolare’ al...

Paura a Canzo: due tentativi di rapina in poche ore, uno con una pistola e l’altro con un macheteLa segnalazione è comparsa anche sui social e in poche ore ha fatto il giro del paese.