Lelettorale | Renzi ' Stabilicum non un dramma ma Meloni si occupa solo della sua poltrona'

Il dibattito sulla legge elettorale si concentra sulle dichiarazioni di un politico che accusa la leader di un partito di spostare l’attenzione sui propri interessi personali. La questione riguarda la modifica delle regole elettorali a un anno dalle prossime elezioni, con accuse di diversivi e di paura di perdere. La discussione si svolge a Roma, il 27 febbraio.

Roma, 27 feb (Adnkronos) - "Legge elettorale. Giorgia Meloni continua con i diversivi. Stavolta lo fa perché ha paura di perdere e dunque cambia le regole a un anno dal voto. Attenzione: aveva promesso le preferenze e invece copia l'Italicum – che tanto contestava – togliendo le preferenze che invece sull'Italicum c'erano". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews. "Ricapitolando: 1) Meloni ha paura di perdere; 2) Meloni tradisce se stessa sulle preferenze; 3) Meloni cerca di dare un contentino a tutti gli alleati. Mia opinione: non è un dramma questa legge elettorale, tutt'altro -prosegue il leader di IV-. Ma è la conferma che Giorgia si occupa solo della sua poltrona e non degli interessi dei cittadini". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Governo: Renzi, 'vero che Meloni non fa come me, io facevo riforme lei si occupa di Sanremo'Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Anche oggi Giorgia Meloni fa sapere da Palazzo Chigi che “non farà come Renzi”.

