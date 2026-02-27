Lelettorale | Renzi ' Meloni nel 2014 urlava di volere preferenze oggi le toglie'

Giorgia Meloni ha cambiato posizione sulla legge elettorale rispetto al 2014, quando chiedeva preferenze. Ora, invece, ha deciso di eliminarle. Questa variazione di opinione si verifica in un momento in cui si discute di riforme elettorali e delle modalità di voto. La questione ha suscitato attenzione tra gli osservatori politici, considerando i passaggi e le dichiarazioni fatte negli anni passati.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni si contraddice anche sulla legge elettorale, come al solito. Nel 2014 urlava di volere le preferenze. Oggi fa una legge elettorale che non dà ai cittadini il potere di scegliere i propri rappresentanti". Lo scrive sui social Matteo Renzi postando un video del 2014 di Giorgia Meloni.