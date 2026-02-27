Lelettorale | Mancini ' la cambiano per avere numeri per eleggersi presidente Repubblica'

Il parlamentare commenta che la riforma elettorale viene modificata con l’obiettivo di ottenere i numeri necessari nella prossima legislatura per eleggere il presidente della Repubblica. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 27 febbraio e si concentra sulla finalità politica della modifica, senza approfondire altri aspetti o motivazioni.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - L'obiettivo della riforma elettorale è "avere nella prossima legislatura i numeri per eleggere il presidente della Repubblica. Pensavano di usare il referendum come la legittimazione del consenso del governo a cambiare le regole costituzionali. Quindi usare il referendum come un plebiscito per dare una spallata, cambiare la legge elettorale con un ipermaggioritario per cui chi vince elegge il presidente della Repubblica e fa le nomine in Parlamento, come l'elezione dei giudici. E arrivare quindi nella prossima legislatura al presidenzialismo che non hanno avuto il coraggio di portare avanti per paura visto anche il consenso del presidente Mattarella". 🔗 Leggi su Iltempo.it

