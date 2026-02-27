Lelettorale | Magi ' stabilità è scusa Meloni per deriva orbaniana'

Il parlamentare di sinistra ha commentato le recenti proposte sulla legge elettorale, accusando la destra di utilizzare la stabilità come scusa per una deriva che, a suo avviso, ricorda modelli autoritari come quello ungherese. Ha inoltre affermato che non c’era reale urgenza di avanzare questa legge, puntando il dito contro le motivazioni politiche dietro alla proposta.

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Sgombriamo il campo da una grande ipocrisia della destra: non c'era alcun bisogno di presentare questa legge elettorale. La 'stabilità' non è sufficiente come argomento: oggi, con il Rosatellum, Meloni governa sostenuta da una solida maggioranza sia alla Camera sia al Senato e guida uno dei governi più longevi d'Italia". Lo dichiara il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "La stabilità, casomai, in questo caso è un pretesto: Giorgia Meloni teme di perdere le prossime elezioni, e per tentare di evitarlo è disposta a distorcere senza scrupoli la volontà degli elettori, con un nuovo artificioso meccanismo elettorale che non ha eguali nel mondo, e trascinare l'Italia verso una deriva orbaniana per avere pieni poteri contro Parlamento, giudici e organismi internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L.elettorale: Magi, 'stabilità è scusa Meloni per deriva orbaniana'

Leggi anche: L.elettorale: Magi, 'Meloncellum riforma Frankenstein per far vincere destra'

Legge elettorale, centrodestra deposita testo “Stabilità e rappresentanza”ROMA (ITALPRESS) – E’ stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche...

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Al voto con il proporzionale, il centrodestra trova l'intesa; Legge elettorale, il testo della riforma depositato in Parlamento dal centrodestra: proporzionale con premio al 40%; Riforma elettorale: il centrodestra deposita il testo, Schlein e le opposizioni gridano alla legge truffa; Riforma della legge elettorale, il centrodestra accelera: premio di governabilità e soglia al 40 per cento. Video.

Legge elettorale, Salvini: Chiesto che garantisca stabilità e che voto abbia pesoLegge elettorale, Salvini: Chiesto che garantisca stabilità e che voto abbia peso ... msn.com

La notizia delle leggi elettorali fatte per garantire stabilità è fortemente esagerataIn Italia negli ultimi quattro decenni si sono susseguite quattro leggi elettorali, tutte costruite in modo più o meno pasticciato da chi governava per ... huffingtonpost.it

Riforma elettorale 2026, la proposta del centrodestra: premio di maggioranza fino al 60%. Scontro con le opposizioni. - facebook.com facebook

Ancora una volta i partiti di governo ricadono nel vecchio vizio di disegnarsi la legge elettorale su misura, in base alle proprie convenienze. Un vero scandalo: un premio di maggioranza assurdo per la coalizione che raggiunge il 40% dei voti, che finisce per a x.com